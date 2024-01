Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein/Roßdorf: Einfamilienhäuser im Visier von Kriminellen

Zeugen gesucht

Alsbach-Hähnlein/Roßdorf (ots)

Am Freitagabend (29.12.) drangen unbekannte Täter im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 21.20 Uhr in ein Wohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Alsbach-Hähnlein ein. Die Täter hebelten im rückwärtigen Bereich des Hauses die Terrassentür auf und gelangten dadurch in die Innenräume. Anschließend durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Kriminellen flüchteten sodann unerkannt in unbekannte Richtung.

In Roßdorf verschafften sich Unbekannte am Sonntagabend (31.12.) im Zeitraum von 17.15 Uhr bis 22.20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Spessartring. Nach Aufhebeln der Balkontür durchsuchten sie das gesamte Haus. Dabei wurden Schmuck, Bargeld und eine Handtasche entwendet. Anschließend entfernten sich die Eindringlinge in nicht bekannte Richtung.

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten Fenstersicherungen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls wurden von dem Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt übernommen. Sachdienliche Hinweise werden von den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell