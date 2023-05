Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unbekannter schlägt auf vorbeifahrenden PKW

Betzdorf (ots)

Am Sonntag, den 14.05.2023 um 13:50 Uhr befuhr ein silberner Opel Astra die Steinerother Straße in Betzdorf in Richtung Dauersberg hinter einem dunkelfarbigen Skoda Fabia. In Höhe des Umspannwerks zwischen Betzdorf und Dauersberg hielt das vorausfahrende Fahrzeug plötzlich an, weswegen der nachfolgende Opel ebenfalls anhalten musste. Der männliche Fahrer des Skoda stieg nun aus und schrie die noch im Fahrzeug befindliche 46-jährige Fahrerin des Opels an, welche aufgrund des aggressiven Verhaltens des Mannes nun langsam an diesem vorbeifuhr. Hierbei schlug der unbekannte Mann vermutlich mit einem Gegenstand auf das Dach des Opels, wodurch ein Schaden entstand. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf zu melden (02741/9260 oder pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de)

