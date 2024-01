POL-DA: Heppenheim: Auto mutwillig zerkratzt/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) - Am frühen Abend des Neujahrmontag (01.01.) wurde die Jet- Tankstelle in der Darmstädter Straße überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein männlicher Täter um 21.15 Uhr den Verkaufsraum und forderte von dem alleine anwesenden 31-jährigen Tankstellenmitarbeiter die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen drohte der Täter an, den Angestellten abstechen zu ...

