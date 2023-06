Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht zwei völlig marode Transporter aus dem Verkehr - Monheim am Rhein - 2306055

Mettmann (ots)

In Monheim am Rhein hat die Polizei am Dienstag (13. Juni 2023) gleich zwei völlig marode und verkehrsunsichere Transporter aus dem Verkehr gezogen.

Folgendes war geschehen:

Am Vormittag befanden sich die Spezialisten des Verkehrsdienstes in Monheim am Rhein, um dort Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durchzuführen. Hierbei stoppten sie einen Ford Transit eines 50-Jährigen Monheimers, da dieser von außen gut sichtbar einen schlechten technischen Zustand zeigte. Eine Überprüfung bei einer Prüforganisation brachte Verheerendes zum Vorschein: Alle Längs- und die meisten Querträger waren durchgerostet. Die gesamte Bodengruppe war instabil. Insgesamt führte der Prüfbericht rund 30 Mängel auf, welche zur umgehenden Stilllegung des Ford führten.

Doch damit nicht genug. Keine halbe Stunde später kreuzte ein Peugeot Boxer eines 35-Jährigen Düsseldorfers den Weg der Beamten. Auch dieser war auf den ersten Blick in schlechten technischen Zustand. Wieder erfolgte die Vorführung bei einer Prüforganisation. Der Rahmen des Peugeot war derart durchgerostet, dass eine unmittelbare Verkehrsgefährdung bestand. In Summe monierte der amtlich anerkannte Sachverständige knapp 20 Mängel, welche größtenteils auf massive Durchrostungen zurückzuführen waren. Dieses Fahrzeug war als ebenfalls verkehrsunsicher.

Auffällig: An beiden Fahrzeugen waren die Mängel mit Bauschaum, Silikon, Spachtelmasse und schwarzer Farbe kaschiert. Gegen die Verantwortlichen der Fahrzeuge wurden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen erstattet. Sie müssen mit dreistelligen Bußgeldern und einem Punkt in Flensburg rechnen.

