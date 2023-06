Polizei Mettmann

POL-ME: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht nach Ersthelferin - Langenfeld - 2306051

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Langenfeld ist am Dienstag (13. Juni 2023) ein elf Jahre alter Junge bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Da der Unfallhergang nicht abschließend geklärt ist, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen - insbesondere nach einer couragierten Frau, die sich als Ersthelferin um den verletzten Jungen gekümmert hat.

Folgendes war geschehen:

Gegen 10:50 Uhr war der Junge auf seinem Fahrrad über die Kirschstraße in Langenfeld in Richtung Richrath gefahren. Als er hierbei den Kreisverkehr vor dem dortigen Grillrestaurant überquert hatte, wurde er von einem 81 Jahre alten Langenfelder überholt, der mit seinem Ford in gleicher Richtung unterwegs war. Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen erfasste der Autofahrer den Jungen, der daraufhin zu Boden stürzte und schwer verletzt wurde.

Eine Zeugin kümmerte sich um den Elfjährigen und leistete Erste Hilfe. Zudem wurden Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Anschließend wurde der Junge mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 81-jährige Autofahrer hingegen blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Allerdings ergaben sich im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei Hinweise darauf, dass der Autofahrer möglicherweise nicht mehr in der Lage war, ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr zu führen. Daher wurde ein entsprechender Bericht an das Straßenverkehrsamt gefertigt.

Da der Unfallhergang bislang noch nicht abschließend geklärt ist, sucht die Polizei nun nach der couragierten Ersthelferin, die sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den verletzten Jungen gekümmert hat. Diese hat den Unfallort verlassen, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Frau soll etwa 55 Jahre alt, 1,70 Meter groß und blond gewesen sein. Zudem soll sie angegeben haben, Krankenschwester zu sein. Die Polizei bittet darum, dass sich die Zeugin mit der Polizei in Verbindung setzt.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell