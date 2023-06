POL-ME: Bremsen versagt? - 82-Jähriger verunfallt - Velbert - 2306048

Polizei Mettmann

Am Montagvormittag, 12. Juni 2023, verunfallte ein 82-Jähriger auf einer Gefällstrecke in Velbert. Der Fahrer wurde leicht verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden. Ob ein Bremsenversagen an dem Kia ursächlich ist, ermittelt die Polizei.

Das war geschehen:

Gegen 11:10 Uhr befuhr ein 82-jähriger Velberter mit einem Kia Sportage den Hopscheider Weg in Richtung Bergstraße. Nach eigenen Angaben versagten auf der Gefällstrecke die Bremsen des Kias. Mit überhöhter Geschwindigkeit touchierte das Fahrzeug zunächst mit der Beifahrerseite einen am Fahrbahnrand abgestellten Container, wobei die Beifahrertür abriss. Anschließend kam der Kia nach links von der Fahrbahn ab und prallte im Kreuzungsbereich der Finkenstraße gegen einen Skoda Yeti, welcher in einer Hauseinfahrt abgestellt war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia auf die Seite geschleudert, wo er stark verunfallt in einer Hecke liegen blieb. Sowohl der Kia als auch der Skoda wurden schwer beschädigt, ebenso ein Stromkasten sowie die angrenzende Hecke. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 40.000 Euro.

Der 82-jährige Velberter wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und von alarmierten Rettungskräfte erstmedizinisch vor Ort versorgt.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und stellten den Kia Sportage zur Beweissicherung sicher. Ob ein Ausfall der Bremsen tatsächlich zu dem Unfall geführt hat, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

