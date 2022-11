Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mehrere Autos aufgebrochen

Warendorf (ots)

Mehrere Autos sind in den vergangenen Tagen in Beckum und Neubeckum angegangen und aufgebrochen worden.

In der Kopernikusstraße verschafften sich die Täter Zugang zu drei Autos. Alle Pkw wurden zwischen Montag (21.11.2022, 19.00 Uhr) und Dienstag (22.11.2022, 18.00 Uhr) angegangen. In einem Fall stahlen die Täter zwei Flaschen und entsorgten diese in einem Nachbarfahrzeug, zu dem sie sich ebenfalls Zugang verschafften. Im gleichen Zeitraum wurde auch ein Pkw in der Eichendorffstraße aufgebrochen - hier entwendeten die Täter unter anderen Jacken. In der Gustav-Freytag-Straße konnten sich die Diebe ebenfalls Zugang zu einem Auto verschaffen und Geld stehlen. Am Heckenrosenweg durchwühlten sie ein Auto, das in einer Garageneinfahrt stand und stahlen Dinge.

Auch zwischen dem 17.11. und 22.11. verschafften sich Täter zu einem Auto, das an der Straße Am Volkspark in Beckum abgestellt war - hier haben sich verdächtige Personen vermutlich am 22.11. gegen 02.40 Uhr auf der Garageneinfahrt aufgehalten.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

In diesem Zusammenhang bitten wir zu beachten:

Wir weisen dringend darauf hin: - Keine Wertsachen im Auto liegen lassen. Weder offen noch versteckt, nicht lang und nicht kurz - nehmen Sie Wertsachen immer heraus - Schließen Sie Ihr Auto immer ab - auch wenn Sie "nur kurz irgendwo reinspringen" - Fenster ebenfalls geschlossen halten, sollten Sie das Auto parken

Wurde Ihr Auto aufgebrochen oder haben Sie einen Aufbruch und Diebstahl beobachtet? Rufen Sie die Polizei.

Weitere sehr nützliche Tipps Ihr Auto sicherer abzustellen finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell