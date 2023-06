Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Hilden

Monheim am Rhein - 2306050

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Dienstagnachmittag, 06. Juni 2023, kam es am Warrington Platz in Höhe der Hausnummer 10 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes Benz C300 hatte sein Fahrzeug gegen 16.15 Uhr abgestellt. Er kehrte nur circa 15 Minuten später zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Lackschaden an der vorderen rechten Stoßstange fest. Zeugen gaben an, dass eine circa 50 Jahre alte Frau, welche ihr Rad an dem Pkw vorbei geschoben habe, die Schäden verursacht haben soll. Die Dame soll lange blonde Haare haben und einen gelben Rock getragen haben. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sie sich anschließend von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf circa 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Montagnachmittag, 12. Juni 2023, kam es im Einmündungsbereich Opladener Straße / Oranienburger Straße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht in dessen Folge ein 30-jähriger Radfahrer verletzt worden sein soll. Nach Angaben des Radfahrers befuhr dieser gegen 15:30 Uhr die Opladener Straße in Richtung Langenfeld, als er im Einmündungsbereich zur Oranienburger Straße von einem einbiegenden Linienbus erfasst worden sein soll. Durch die Wucht des Aufpralls sei er zu Boden geschleudert und leicht verletzt worden. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten in der Atemluft des 30-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 2,7 Promille (1,37 mg/l) positiv. Der Radfahrer wurde durch alarmierte Rettungskräfte ambulant versorgt. Zur weiteren Beweisführung ordneten die Beamten anschließend die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an. Zudem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Hierzu werden die Fahrgäste, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem Bus der betreffenden Linie 777 befunden haben gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell