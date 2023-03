POL-PPTR: 15-jähriges Mädchen wird vermisst

Trier (ots) - Bislang Unbekannte brachen am Montagmorgen, 20. März 2023, gegen 07:30 Uhr, in Trier in der Straße "Am Mariahof" in eine Apotheke ein. Über die Eingangstür verschafften sie sich Zutritt zu den Geschäftsräumen. Insgesamt entwendeten sie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können oder denen Besonderheiten in diesem Zusammenhang ...

