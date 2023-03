Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schwerer Diebstahl aus einer Apotheke

Trier (ots)

Bislang Unbekannte brachen am Montagmorgen, 20. März 2023, gegen 07:30 Uhr, in Trier in der Straße "Am Mariahof" in eine Apotheke ein. Über die Eingangstür verschafften sie sich Zutritt zu den Geschäftsräumen. Insgesamt entwendeten sie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können oder denen Besonderheiten in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.

