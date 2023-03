Trier (ots) - Zwei Männer versuchten am Sonntagmorgen, 19. März 2023, gegen 10:20 Uhr, in der Fleischstraße in Trier, die Geldbörse aus dem Rucksack der 42jährigen Geschädigten zu entwenden. Beide Tatverdächtigen sind ca. 40 Jahre alt und haben eine normale Statur. Sie tragen beide dunkle/braune, kurze Haare. Einer der beiden war mit einer schwarzen Jacke und einer grau karierten Tuch-Hose gekleidet. Der Zweite ...

