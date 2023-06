Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß im Einmündungsbereich - 21-Jährige schwer verletzt - Hilden - 2306053

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag, 13. Juni 2023, wurde in Hilden eine 21-Jährige bei einem Zusammenstoß im Einmündungsbereich schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war geschehen:

Gegen 17:55 Uhr bog ein 66-jähriger Hildener mit seinem Nissan Micra von der Oststraße auf den Ostring in Fahrtrichtung Nordring ein. Hierbei stieß er mit einem von links kommenden, vorfahrtberechtigen Fiat 500 einer 21-jährigen Hildenerin zusammen, welche zu diesem Zeitpunkt den Ostring aus Richtung Nordring kommend befuhr.

Die Hildenerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 21-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Hilden streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf circa 13.000 Euro.

