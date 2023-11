Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 02.11.2024

Goslar (ots)

Langelsheim

Am 02.11.2023 gegen 06:40 Uhr befährt ein 48jähriger Fahrzeugführer aus Nauen mit seinem VW Transporter die B 248 aus Richtung Hahausen in Richtung Lutter. Kurz vor Lutter hinter einer Kurve läuft plötzlich eine freilaufende Herde Esel auf die Fahrbahn der B 248. Trotz sofortiger Vollbremsung werden mehrere Tiere vom VW Transporter erfasst. Zwei Tiere verenden sofort am Unfallort. Die restlichen Tieren laufen in mehreren Gruppen in die Feldmark. Am VW Transporter entsteht ein Sachschaden von ca. 8000,-. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die restlichen 30 Tiere können vom Tierhalter und anderen Helfern eingefangen werden. Nach erster Überprüfung kann kein Schaden an der Elektroumzäunung der Eselweide festgestellt werden. Die Ursache für das Freilaufen der Tiere ist zunächst noch unklar.

