Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung vom 01.11.2023

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

Am 31.10.2023 zwischen 18:20 Uhr und 19:40 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person auf unbekannte Weise an einer Hauseingangstür in der Bollergasse 8 die dortige Verglasung. Es entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von 1500 Euro. Zeugen, die weitere Hinweise zu möglichen tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter 05381/944-0 in Verbindung zu setzen

Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Am 31.10.2023, gegen 19:10 Uhr befährt ein 17-jähriger Jugendlicher aus Bad Gandersheim mit seiner 125er die L466/B82 von Rhüden in Richtung Goslar. Beim Linksabbiegen in Richtung des Autohofes übersieht er einen entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten PKW eines 50-jährigen Mannes aus Lamspringe. Bei der Kollision wird der jugendliche Motorradfahrer schwer und der Autofahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entsteht ein geschätzter Sachschaden von 16500 Euro. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

i.A. Renner, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell