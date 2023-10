Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort/Nötigung im Straßenverkehr:

Am 30.10.2023 gegen 19:10 Uhr befuhr ein Mofa-Fahrer die Straße am Bahnhofsplatz in Richtung Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. Auf Höhe des Bahnhofes trat eine unbekannte Person auf die Fahrbahn. Der Mofa-Fahrer wich der unbekannten Person aus und kollidierte anschließend mit einem geparktem PKW. Anschließend entfernte sich der Mofa-Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Die unbekannte Person entfernte sich ebenfalls vom Unfallort.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480 oder per E-Mail an: poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.de. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

