POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Iserlohn (ots) - Ein unbekannter Täter drang in der Nacht von Sonntag auf Montag durch Gewalteinwirkung in drei Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus An der Schlacht ein. Nach ersten Erkenntnissen erbeutete der Täter Angelausrüstung, einen Räucherofen und Werkzeuge zur Fleischverarbeitung. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl) Unbekannte Täter haben ...

mehr