Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Kellerräume/Fenster an Grundschule beschädigt

Iserlohn (ots)

Ein unbekannter Täter drang in der Nacht von Sonntag auf Montag durch Gewalteinwirkung in drei Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus An der Schlacht ein. Nach ersten Erkenntnissen erbeutete der Täter Angelausrüstung, einen Räucherofen und Werkzeuge zur Fleischverarbeitung. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl)

Unbekannte Täter haben über das Wochenende neun Fensterscheiben der Außentoilette an der Grundschule Nußberg beschädigt. Die Scheiben waren zersprungen oder komplett zerbrochen. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

