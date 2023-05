PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Baustellencontainer aufgebrochen +++ Diebe auf Baustelle zugange +++ Vitrine eingeschlagen und Brillen gestohlen +++ Sachbeschädigung an Rathausfenster

Bad Homburg v.d. Höhe

1. Baustellencontainer aufgebrochen,

Neu-Anspach, Anspach, Bahnhofstraße, 27.04.2023, 16.00 Uhr bis 02.05.2023, 07.00 Uhr

(pa)Im Laufe der vergangenen Tage wurde in Neu-Anspach ein Baustellengelände von Einbrechern heimgesucht. Wie sich am Dienstagmorgen herausstellte, hatten Unbekannte in der Zeit seit Donnerstagnachmittag vergangener Woche ein am Anspacher Bahnhof befindliches Baustellengelände betreten und sich an den dortigen Containern zu schaffen gemacht. Die Täter brachen einen Personalcontainer sowie einen Lagercontainer auf und entwendeten diverse Gerätschaften. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einige Tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Diebe auf Baustelle zugange,

Kronberg im Taunus, Oberhöchstadt, Friedensstraße, 29.04.2023, 17.00 Uhr bis 02.05.2023, 07.00 Uhr

(pa)Über das vergangene Wochendende waren auf einer Baustelle in Kronberg Oberhöchstadt Diebe am Werk. Am Dienstagmorgen wurde die Polizei verständigt, nachdem festgestellt worden war, dass eine im Außenbereich des in der Friedensstraße befindlichen Baustellengeländes gelagerte Arbeitsmaschine verschwunden war. Offenbar hatten Unbekannte in der Zeit seit Samstagnachmittag die Baustelle betreten und die Maschine - einen mehrere Hundert Kilogramm schweren sogenannten "Durchlaufmischer" - entwendet. Zudem wurden weitere kleinere Gerätschaften und Material sowie mehrere Hundert Meter Kabel entwendet. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Vitrine eingeschlagen und Brillen gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, Feststellung: 02.05.2023, 09.50 Uhr

(pa)In der Bad Homburger Louisenstraße hatten es Diebe in den vergangenen Tagen auf den Inhalt einer Ausstellungsvitrine abgesehen. Am Dienstagmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass eine mit Brillen bestückte Vitrine in Höhe der Hausnummer 80 gewaltsam geöffnet und der Inhalt gestohlen worden war. Offenbar hatten Unbekannte eine Scheibe der Vitrine eingeschlagen, um an die Ausstellungsstücke zu gelangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Täter sechs Brillen mit einem Gesamtwert von etwa 1.800 Euro. Zudem richteten sie einen Sachschaden von rund 500 Euro an. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Sachbeschädigung an Rathausfenster,

Oberursel, Rathausplatz, 02.05.2023, 23.00 Uhr bis 03.05.2023, 07.50 Uhr

(pa)In Oberursel wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Fenster des Rathauses zum Ziel von Vandalismus. Zwischen dem späten Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde auf der Gebäuderückseite das Glas einer Fensterscheibe eingeschlagen oder -geworfen. Die zweite Scheibe der Doppelverglasung blieb intakt. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel zu melden.

