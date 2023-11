Goslar (ots) - Sachbeschädigung Am 31.10.2023 zwischen 18:20 Uhr und 19:40 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person auf unbekannte Weise an einer Hauseingangstür in der Bollergasse 8 die dortige Verglasung. Es entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von 1500 Euro. Zeugen, die weitere Hinweise zu möglichen tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter 05381/944-0 in ...

