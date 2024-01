Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Herbertingen

Stoppschild missachtet

Sachschaden in Höhe von etwa 34.000 Euro entstand am Freitagmittag gegen 13.00 Uhr am Zubringer zur B 32/L282 an der Einmündung auf die B 32 bei Herbertingen. Ein 47-jähriger BMW-Fahrer missachtete beim Einfahren nach links auf die B 32 das Stopp-Schild und übersah den ordnungsgemäß in Richtung Bad Saulgau fahrenden 38-jährigen Audi-Fahrer. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß, bei welchem an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Beide Fahrer mussten mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Die Fahrzeuge wurden vom Abschleppdienst geborgen. Der Unfallverursacher muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell