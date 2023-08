Lorsch (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (2.8., 20 Uhr) und Donnerstagnachmittag (3.8., 14 Uhr) wurde in der Nibelungenstraße, nahe der Kolpingstraße, an einem Fahrzeug der linke Außenspiegel abgefahren. Der graue Volkswagen Passat war hierbei am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung der Innenstadt abgestellt. Die Polizei in Heppenheim ist mit den Ermittlungen betraut und sucht Zeugen, die sachdienliche ...

