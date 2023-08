POL-DA: Dieburg/B26: Unfall zwischen zwei Fahrzeugen ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Lorsch (ots) - Nachdem Unbekannte in eine Produktionshalle in der Industriestraße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Sachverhalt wurde der Polizei am Donnerstagmorgen (03.08.) mitgeteilt. Unter Anwendung von Gewalt gelangten die Kriminellen um kurz nach 4.00 Uhr in die Halle und machten sich im Anschluss an einer bislang nicht bekannten Anzahl von Kupferrollen zu schaffen. Mit ihrer Beute suchten sie ...

