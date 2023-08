Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Außenspiegel abgefahren

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Lorsch (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (2.8., 20 Uhr) und Donnerstagnachmittag (3.8., 14 Uhr) wurde in der Nibelungenstraße, nahe der Kolpingstraße, an einem Fahrzeug der linke Außenspiegel abgefahren. Der graue Volkswagen Passat war hierbei am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung der Innenstadt abgestellt.

Die Polizei in Heppenheim ist mit den Ermittlungen betraut und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können. Sie werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell