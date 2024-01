Ravensburg (ots) - Herbertingen Stoppschild missachtet Sachschaden in Höhe von etwa 34.000 Euro entstand am Freitagmittag gegen 13.00 Uhr am Zubringer zur B 32/L282 an der Einmündung auf die B 32 bei Herbertingen. Ein 47-jähriger BMW-Fahrer missachtete beim Einfahren nach links auf die B 32 das Stopp-Schild und übersah den ordnungsgemäß in Richtung Bad Saulgau fahrenden 38-jährigen Audi-Fahrer. An der Einmündung ...

