Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kabeldiebe treiben ihr Unwesen

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Über das vergangene Wochenende trieben Kabeldiebe ihr Unwesen auf einer Baustelle in der Festwiesenstraße. Wie ein Mitarbeiter der dort beschäftigten Baufirma mitteilte, schlugen die Diebe im Zeitraum von Freitagabend gegen 17 Uhr bis Montagmorgen um 7 Uhr zu. Aufgrund der Menge des Diebesgutes wird davon ausgegangen, dass der Abtransport mittels Anhänger oder Transporter erfolgt sein muss. Es entstand ein Schaden im fünfstelli-gen Bereich. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich an die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg unter der Tel. 06373/8220 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de weiter zu leiten.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell