Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss unterwegs

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Kaiserstraße bei einem 37-jährigen Autofahrer aus dem Neckar-Odenwald-Kreis drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Dieser räumte einen Amphetaminkonsum am Vorabend sowie einen THC-Konsum (Tetrahydrocannabinol) in der vergangenen Woche ein. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte die gemachten Angaben. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Er ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Diesbezüglich muss er mit einer Geldstrafe bzw. einem Bußgeld rechnen. Sollte die Blutprobe den Drogenverdacht erhärten, wird gegen ihn auch noch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. |pirok

