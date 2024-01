Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Autofahrer kollidiert mit Baum

Mit einem Baum kollidiert ist ein 25 Jahre alter Autofahrer, der am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Langenhart und Gutenstein unterwegs war. Der Fiat-Lenker kam aus noch unklarer Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und zog sich bei dem Aufprall schwerere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Unfallwagen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstanden sein.

Sigmaringen

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung zwischen drei sich vermutlich gegenseitig bekannten Personen am Samstag gegen 16.45 Uhr hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Eine Zeugin hatte das Polizeirevier Sigmaringen verständigt, weil ein 27-Jähriger und ein 39-Jähriger am Karlsplatz aneinandergeraten waren und in der Folge aufeinander einschlugen. Dabei soll der 39-Jährige zu Boden gegangen sein, woraufhin der 27-Jährige noch nachgetreten haben soll. Der dritte Beteiligte wurde im Rahmen der Auseinandersetzung offensichtlich ebenfalls mit Schlägen attackiert. Das Trio konnte von den Einsatzkräften später kontrolliert und deren Personalien festgehalten werden. Der Hintergrund und der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sowie die strafrechtliche Einordnung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Sigmaringen / Sigmaringendorf

Ohne gültigen Führerschein unterwegs

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen nach Verkehrskontrollen am Sonntagnachmittag. In Sigmaringen stoppten die Beamten einen 28-Jährigen, der sein Mobiltelefon während der Fahrt genutzt hatte. Obwohl er seit mehreren Jahren in Deutschland wohnhaft ist, hatte der Mann seinen ausländischen Führerschein nicht in einen EU-Führerschein umschreiben lassen, weshalb dieser keine Gültigkeit mehr besitzt. Noch nie im Besitz eines Führerscheins war demgegenüber ein 26-Jähriger, der von einer Streife in Sigmaringendorf einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Beide Fahrzeuglenker mussten ihre Wagen stehen lassen.

Meßkirch

Scheiben an parkenden Pkws beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Scheiben zweier geparkter Pkws in der Grabenbachstraße und der Asamstraße eingeschlagen oder eingeworfen. Die Täter richteten dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an, gestohlen wurde aus den Wagen offensichtlich nichts. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen der mutwilligen Taten und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Polizeihubschrauber findet vermisste Person

Erfolgreich verlief am Sonntagabend die Suche nach einer vermissten Person bei Meßkirch. Angehörige hatten mit Einbruch der Dunkelheit eine demenzkranke Frau als vermisst gemeldet, woraufhin Streifen des Polizeireviers Sigmaringen sowie ein Polizeihubschrauber mit der Suche nach der älteren Frau starteten. Zuvor war die Suche der Angehörigen auf den üblichen Spazierwegen leider erfolglos verlaufen. Gegen 22 Uhr konnten die Beamten Entwarnung geben: Die Besatzung des Hubschraubers hatte die Frau in einem Waldstück zwischen Meßkirch und Walbertsweiler ausfindig gemacht. Offensichtlich hatte sich diese zum Schlafen an den Wegrand gelegt. Ein Rettungsdienst untersuchte die Frau vorsorglich und konnte sie wieder in die Hände ihrer Angehörigen übergeben.

Pfullendorf

Hausfriedensbruch - Polizei setzt Pfefferspray ein

Zu einer verdächtigen Wahrnehmung rückten Beamte des Polizeiposten Pfullendorfs am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr in die Heiligenberger Straße aus. Eine dunkel gekleidete Person hatte sich unberechtigt auf einem Firmengelände aufgehalten und war geflüchtet, als diese von einem Zeugen angesprochen wurde. Die Polizisten konnten den Mann ausfindig machen und nahmen die Verfolgung auf. Weil der Unbekannte den Aufforderungen der Einsatzkräfte nicht Folge leistete und er sich zunehmend aggressiv verhielt, setzten die Polizisten Pfefferspray ein. Gegen den Mann wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Zudem gab er gegenüber den Polizisten seine persönlichen Daten zunächst falsch an, weshalb ihn eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige samt Bußgeld erwartet. Darüber hinaus fertigten die Beamten eine weitere Anzeige: Bei dem 31-Jährigen zuhause fanden sie eine kleinere Menge Betäubungsmittel auf.

