Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Junger Fahrer verursacht übermüdet einen Verkehrsunfall

Weitefeld (ots)

Am 12.10.2023 wurde der PI Betzdorf durch einen Verkehrsteilnehmer gegen 01:00 Uhr gemeldet, dass er auf der K112 von Niederdreisbach nach Weitefeld hinter einem PKW fahre, dessen Fahrer mehrfach seine Fahrspur verlassen und im Gegenverkehr gefahren sei. Im Verlauf beschädigte dieser PKW dann einen am Rand befindlichen Leitpfosten und hielt schließlich in Weitefeld an. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der 22jährige Fahrzeugführer letztlich einer Kontrolle unterzogen werden. Er gab selber an, dass er seit zwei Tagen nicht geschlafen habe und bereits vor seinem Fahrtantritt in Alsdorf gemerkt habe, dass er einen Krampf o.ä. habe. Zudem wirkte er auf die Beamten verwirrt und äußerte sich nur verwaschen, sämtliche Vortest auf Alkohol- oder Drogenbeeinflussung verliefen jedoch negativ. Gegen den jungen Mann wird dennoch wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

