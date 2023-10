POL-PDNR: Warnung vor aktuell vermehrt auftauchender Betrugsmasche

Niederdreisbach (ots) - Im Zeitraum 09.10.2023, 20:00 Uhr bis 10.10.2023, 07:45 Uhr kam es in der Straße Neue Hoffnung in Niederdreisbach zum Einbruch in einen Schuppen auf Privatgelände und anschließendem Diebstahl zweier schwarzer Pedelecs der Marke Focus im Gesamtwert von 13.000 Euro. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0. Rückfragen bitte ...

