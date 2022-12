Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Freitag, 02.12.2022, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, drei Mikrofone und Geld aus der Kassette des Opferstocks einer Kirche auf dem Marienplatz in Nottuln. Dazu hebelten sie das Schloss der Kassette vorher auf. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

