Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen/Boms

Fahndungserfolg nach Handydiebstahl

Nach dem Diebstahl eines Mobiltelefons an einem Stand auf dem Messegelände in Friedrichshafen konnte die Polizei am Sonntag eine Tatverdächtige ermitteln. Die Eigentümerin hatte am frühen Nachmittag festgestellt, dass ihr Handy offenbar gestohlen worden war und verständigte die Polizei. Über eine App gelang es der Eigentümerin den Live-Standort ihres abhandengekommenen Mobilgeräts zu bestimmen. Mehrere Streifen nahmen im weiteren Verlauf die Verfolgung des Mobiltelefons auf, das sich offenbar auf der Bundesstraße über Ravensburg und Weingarten rasch in Richtung Ulm bewegte. Bei einer Kontrolle mehrerer Fahrzeuge auf der B 30 bei Boms konnte der Standort näher und letzten Endes auf einen mit mehreren Personen besetzten Wagen eingegrenzt werden. Die Beamten wurden schließlich fündig. Die 34-jährige Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige wegen des Diebstahls rechnen.

Friedrichshafen

Auto beschädigt und davongefahren

Die Heckstoßstange eines auf den Parkflächen gegenüber des Romanshorner Platzes geparkten Opel hat ein Unbekannter am Samstag zwischen 11 und 14 Uhr touchiert. Trotz eines Sachschadens in Höhe von rund 1.500 Euro suchte der Unfallverursacher im Anschluss einfach das Weite. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Pkw überschlägt sich mehrfach

Glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 31. Ein 72 Jahre alter VW-Lenker war gemeinsam mit seiner 68 Jahre alten Beifahrerin in Richtung Immenstaaad unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Schnetzenhausen kam er aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen, überschlug sich in der Folge mehrfach und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Den ersten Erkenntnissen zufolge zogen sich die beiden Insassen bei dem Unfall eher leichte Verletzungen zu und wurden zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik gebracht. Am VW Tiguan entstand hingegen wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 25.000 Euro beziffert wird. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Pkw.

Tettnang

Strohballen in Vollbrand - Polizei sucht Zeugen

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sind am Samstagabend gegen 20.45 Uhr zu einem Brand auf einem Feld bei Walchesreute ausgerückt. Im Bereich der Tettnanger Straße / Dr.-Klein-Straße hatten aus bislang nicht geklärter Ursache mehrere Dutzend Rundballen Stroh Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Stroh bereits in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und etwa 40 Kräften vor Ort waren, gelöscht werden. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und schließt eine Brandstiftung aktuell nicht aus. Personen, die am Abend im dortigen Bereich Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Neukirch

Zwei Verletzte bei Unfall auf Fastnachtsumzug

Glücklicherweise nur kleinere Blessuren waren die Folge eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 14 Uhr auf dem Neukircher Fastnachtsumzug ereignet hat. Ein 72 Jahre alter Mann nahm mit seinem motorisierten dreirädrigen Fahrzeug am Umzug teil, als sein Gefährt mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts an der Bremse von der Strecke abkam. Das Dreirad rollte in die am Straßenrand in der Schulstraße stehenden Zuschauer, wobei eine Frau und ein Kind leicht verletzt wurden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Beteiligten, eine Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

Immenstaad

Wendemanöver auf Bundesstraße führt zu Unfall

Ein unachtsames Wendemanöver im Stau bei Immestaad war am Samstag gegen 16.45 Uhr die Ursache für einen Unfall. Eine 47-jährige Audi-Fahrerin war in Richtung Hagnau unterwegs und setzte auf der Bundesstraße bei Nebel kurz vor einer Linkskurve zum Manöver an. Als sie mit ihrem Wagen quer auf der Fahrbahn stand, kollidierte ein von hinten nahender Motorradfahrer mit dem Pkw. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Überlingen

Nach Spiegelstreifer geflüchtet

Nach einem Spiegelstreifer am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 200 im Bereich des "Abig-Kreisels" ermittelt die Polizei Überlingen wegen Unfallflucht. Angaben einer Autofahrerin zufolge, die in Richtung Überlingen unterwegs war, kam ihr kurz vor dem Kreisverkehr ein unbekannter Autofahrer entgegen. In der Folge streiften sich die Spiegel der beiden Autos, der Unfallbeteiligte suchte daraufhin in Richtung Frickingen das Weite, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Owingen

Auto mutwillig zerkratzt

Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagmorgen einen Pkw zerkratzt, der in der Kirchstraße in Billafingen abgestellt war. Der Täter ritzte offenbar mutwillig mit einem spitzen Gegenstand Kratzer in den Lack und richtete dabei auf beiden Fahrzeugseiten Sachschaden in noch unbekannter Höhe an. Ob die Tat in Verbindung mit einer Fastnachtsveranstaltung in unmittelbarer Nähe in Verbindung steht, ist nicht geklärt. Hinweise etwaiger Zeugen nehmen die Beamten des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

