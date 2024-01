Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag im Zeitraum zwischen 6 und 14.30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines milchverarbeitenden Betriebes in der Jahnstraße geparkten Hyundai vorne links beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, beging der Verursacher Fahrerflucht. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 0751/803-3333.

Wolfegg

Glätteunfall

Leichte Verletzungen hat sich eine 47-jährige VW-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr zugezogen. Die Frau befuhr die L 317 von Schlier in Richtung Wolfegg und kam in einer Rechtskurve mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Pkw und kam im Straßengraben zum Stehen. Während sich die Frau dabei leicht verletzte und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde, entstand am VW Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weingarten

Auspuffanlage verändert

Bereits am Sonntagabend stellten Beamte des Verkehrsdienstes Ravensburg bei einer Verkehrskontrolle in Weingarten an einem getunten BMW erhebliche Veränderungen am Geräuschverhalten des Fahrzeugs fest. Wie sich herausstellte, war die Abgasanlage unzulässig manipuliert worden, um so entsprechende Fahrgeräusche zu erwirken. Die Beamten zeigten den 23-jährigen Fahrzeuglenker bei der Bußgeldbehörde an, außerdem muss er zeitnah den Rückbau der Veränderungen auf ein zulässiges Maß nachweisen.

Leutkirch

Technische Veränderungen an Pkw - Betriebserlaubnis erloschen

Unzulässige technische Veränderungen an einem Audi stellten Beamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Kißlegg bei einer Kontrolle am Montagvormittag in Leutkirch fest. Insbesondere im Bereich des Fahrwerks und der Reifen, aber auch an der Abgasanlage wurden Mängel entdeckt, durch die ein verkehrssicherer Betrieb des Wagens nicht mehr gewährleistet war. Der 36-jährigen Fahrzeuglenkerin wurde daraufhin der weitere Betrieb des Fahrzeugs bis zur Beseitigung der Unzulässigkeiten untersagt, außerdem kommt eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige auf sie zu.

Bad Wurzach

Hoferzeugnisse mitgenommen und nicht bezahlt

Bereits mehrfach wurden in der Vergangenheit Hoferzeugnisse aus einem Selbstbedienungsstand in Gospoldshofen entwendet, ohne dafür zu bezahlen. Teilweise wurde dabei nahezu der gesamte Kühlschrank geleert, in der aufgestellten Kasse fanden sich danach nur wenige Euro. Im letzten Fall konnte in der Videoüberwachung am Samstagnachmittag eine Person festgestellt werden, die ebenfalls landwirtschaftliche Erzeugnisse im Wert von rund 15 Euro an sich nahm, aber lediglich ein paar Münzen in der Kasse hinterließ. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet.

