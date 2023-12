Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ausgefallene Abwasserpumpe sorgt für überfluteten Keller

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Wehden (ots)

Am Abend des 25. Dezember 2023 wurde auch die Ortsfeuerwehr Wehden gegen 17:18 Uhr alarmiert. Anlass dafür gab ein überfluteter Keller eines Einfamilienhauses in der Straße Zum Kartoffelmoor. Ein Abwasserrohr hielt hier dem enormen Druck der Abwasserleitung außerhalb des Hauses nicht mehr stand und riss auseinander. Die Feuerwehr erkundete die Lage und begann mit dem Abpumpen des Abwassers aus dem Keller, um die Ausbreitung zu verhindern. Parallel wurde dem Fehler auf die Suche gegangen, hierbei handelte es sich um Abwasserpumpen die nicht mehr liefen und somit der Druck an einer geografisch niedrigen Lage sich erhöhte. Um die Pumpen wieder einsatzbereit zu bekommen, wurden Kräfte der Kläranlage zur Einsatzstelle geordert. Gegen 21:30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell