Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Werkzeugdieb kommt nicht weit

Bremerhaven (ots)

Wie gewonnen, so zerronnen: Wenige Augenblicke, nachdem ein mutmaßlicher Dieb Werkzeuge aus einem geparkten Transporter entwendet hatte, nahm ihm die Bremerhavener Polizei die Beute wieder ab. Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Sonntagmittag, 10. Dezember, gegen 12 Uhr an der Goethestraße im Stadtteil Lehe beobachtet, wie ein Mann aus einem abgestellten Lieferwagen Gegenstände herausholte und sich dann vom Fahrzeug entfernte. Der Zeuge wusste, dass es sich bei dem Mann am Auto keineswegs um eine berechtigte Person handelte und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den beschriebenen Verdächtigen noch im Nahbereich antreffen - mitsamt der Werkzeugkästen aus dem Transporter. In einer ersten Befragung gab der 26-Jährige zu, die Kisten unberechtigt aus dem Fahrzeug genommen zu haben. Die Beamten stellten das Werkzeug sicher und fertigten eine Anzeige.

