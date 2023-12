Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 29-jähriger Mann in Lehe ausgeraubt

Bremerhaven (ots)

Am Polizeirevier Lehe wurde in der Nacht zum heutigen 8. Dezember eine Raubstraftat angezeigt. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt.

Der Überfallene erschien gegen 3 Uhr am Revier und erklärte den Beamten gegenüber, dass er soeben, etwa gegen 2.45 Uhr, in der Weichselstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes von zwei Tätern ausgeraubt worden sei. Die beiden Männer werden als 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet mit südländischem Phänotyp beschrieben. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach den Tätern, konnten diese jedoch nicht mehr antreffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde dem Mann zunächst in der Lessingstraße seine Geldkarte entwendet. Der Bestohlene sah eine Person in südlicher Richtung über die Weichselstraße flüchten und verfolgte diese. Auf dem Parkplatz wurde er dann von einer zweiten Person angesprochen und ins Gesicht geschlagen. Anschließend stießen ihn offenbar beide Männer gemeinsam zu Boden und entwendeten seine Geldbörse. Der leicht verletzte 29-Jährige wurde vorsorglich in eine Bremerhavener Klinik gebracht.

Die Polizei bittet nun alle Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3221 zu melden.

