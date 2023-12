Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer stürzen bei winterlichen Straßenbedingungen

Bremerhaven (ots)

Die winterliche Witterung wurde zwei Radfahrern in Bremerhaven am Donnerstag, 7. Dezember, und Freitag, 8. Dezember, zum Verhängnis: Sie stürzten mit ihren Rädern und verletzten sich dabei.

Ein Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag an der Stresemannstraße kurz vor der Kreuzung zur Eisenbahnstraße. Ein 68-jähriger Radfahrer kam auf dem augenscheinlich mit Schneematsch bedeckten Radweg zu Fall und zog sich nach ersten Erkenntnissen eine Beinfraktur zu. Ein Rettungswagen der Feuerwehr brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Am heutigen Freitagmorgen gegen 6.40 Uhr rutschte ein 17-Jähriger an der Langener Landstraße/Ecke Anton-Biehl-Straße mit seinem Fahrrad aus, prallte gegen eine Hauswand und stürzte. Hierbei verletzte er sich am Arm. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Jugendlichen für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang alle Verkehrsteilnehmer, auch Radfahrer, davor, die winterlichen Straßenbedingungen zu unterschätzen und rät, die Fahrweise der Witterung anzupassen. Durch die schmalen Reifen sind Fahrräder bei Schnee und Eis schwierig zu kontrollieren.

Wir empfehlen fürs Radfahren bei Schnee und Eis:

- Abstand halten

- Tempo reduzieren

- in Kurven weder treten noch bremsen, insbesondere bei fester Schneedecke und Glätte

- lässt sich Bremsen nicht vermeiden, frühzeitig und maßvoll bremsen

- auf Glatteis Lenkbewegungen vermeiden und ohne zu bremsen ausrollen

- für mehr Halt auf der Fahrbahn besteht die Option, den Luftdruck im Reifen etwas abzusenken

- vor dem Fahrtantritt je nach Wetterlage überlegen, ob es eine Alternative zum Fahrrad gibt, z.B. öffentliche Verkehrsmittel

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell