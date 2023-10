POL-PDNR: Diebstahl einer Kupferregenrinne

Unkel (ots) - Am Dienstagmittag entwendeten unbekannte Täter ein Tablet aus der Tasche einer 70-jährigen Kundin des Lidl-Marktes. Die Geschädigte gab an, ihr Tablet habe sich in einer Einkaufstasche befunden, welche sie während dem Einkauf in einen Einkaufswagen legte. Nach dem Einkaufen stellte sie den Verlust des Tablets fest. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit ...

