POL-Bremerhaven: 52-Jähriger beleidigt und bedroht Polizeibeamte

Bremerhaven (ots) - Am Polizeirevier Geestemünde wurde am gestrigen Mittwochmittag, 6. Dezember, der Diebstahl eines Autos angezeigt. Ein 56-jähriger Bremerhavener meldete den Diebstahl seines schwarzen Mercedes A 170, den er auf dem Parkstreifen in der Rheinstraße zwischen der Straße Am Holzhafen und der Karolinger Straße nahe seiner Wohnanschrift geparkt hatte. Er hatte das Fahrzeug dort bereits am Mittwoch, den ...

