POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Kontrolle zieht vorläufige Festnahme, Wohnungsdurchsuchung und Strafverfahren nach sich

Mörfelden-Walldorf (ots) - Am Mittwoch (28.12.), in der Zeit zwischen 7.00 und 14.45 Uhr, machten sich Einbrecher an einer Wohnung in der Weserstraße zu schaffen. Die bislang unbekannten Täter brachen zunächst ein Fenster auf und entwendeten anschließend aus den Räumlichkeiten mehrere elektronische Geräte. Sie entkamen unerkannt. Hinweise zu den Dieben oder zum ...

