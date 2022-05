Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkene Radfahrer

Erfurt (ots)

Ein betrunkener Fahrradfahrer rief in der vergangenen Nacht die Erfurter Polizei. Der 56-jährige Mann war in der Meineckestraße gegen 00:30 Uhr mit seinem Fahrrad gegen ein geparktes Auto gefahren und hatte sich dabei leicht verletzt. Schuldbewusst wählte der Mann den Notruf. Vor Ort stellten die Beamten bei dem Radfahrer einen Atemalkoholwert von fast 1,2 Promille fest.

Etwa drei Stunden später wurde eine Polizeistreife in der Straße Am Wasserturm in Erfurt auf einen Fahrradfahrer aufmerksam. Der Mann fuhr ohne Licht auf der falschen Straßenseite. Bei der Kontrolle des 21-Jährigen zeigten sich Ausfallerscheinungen bei ihm. Auch er war betrunken und brachte es auf fast 1,4 Promille.

Bei beiden Männern wurde eine Blutentnahme veranlasst und Strafanzeige erstattet. (JN)

