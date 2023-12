Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Brandmeldeanlage sorgt für Fehleinsatz

Schiffdorf-Wehdel (ots)

In den Mittagsstunden des 25. Dezember 2023, wurden die Ortsfeuerwehren Wehdel, Geestenseth und Altluneberg in die Straße Hainkamp gegen 14:24 Uhr alarmiert. Anlass dafür gab eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Seniorenheim. Nach Erkundung der Feuerwehr konnte keine Feststellung gemacht werden, sodass der Einsatz beendet werden konnte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell