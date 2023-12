Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr verschafft sich gewaltsam Zutritt zu Wohnung - Person durch Rettungsdienst versorgt

Schiffdorf (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 23. Dezember 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei um 01:37 Uhr in die Bohlenstraße nach Schiffdorf alarmiert. Auslöser war ein ausgelöster Hausnotruf, wobei sich eine Person in Notlage befand und eigenständig nicht mehr die Tür öffnen konnte. Umgehend nach Ankunft und Erkundung der Feuerwehr wurde sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft, sodass sich der Rettungsdienst um die hilflose Person kümmern konnte. Die weiteren Maßnahmen der Feuerwehr bezogen sich auf die Unterstützung des Rettungsdienstes in Form einer Tragehilfe und das Herrichten der Tür, um ein Verschließen wieder möglich zu machen. Gegen 02:50 Uhr konnte der Einsatz der Ehrenamtlichen beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell