Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Baum blockiert Straße und Gehweg

Schiffdorf (ots)

Am Nachmittag des 20. Dezember 2023, erreichte gegen kurz vor 15 Uhr den Ortsbrandmeister Schiffdorf ein Anruf, dass in der Straße Zum Feldkamp in Schiffdorf ein Baum den Gehweg und zum Teil auch die Straße blockiert. Da hierbei eine Gefahr für den Verkehr bestand wurden umgehend ein paar Kameradinnen und Kameraden organisiert und mit einem Einsatzfahrzeug die Einsatzstelle angefahren. Vor Ort wurde der Baum mit wenigen Handgriffen zerkleinert und beseitigt. Gegen 16:10 Uhr konnte der Einsatz beendet werden und die Gefahr für den Verkehr beseitigt werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell