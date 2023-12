FFW Schiffdorf: Verkehrsunfall: Pkw in Seitengraben

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

In den Morgenstunden, des 07. Dezember 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf um 05:48 Uhr auf die Sellstedter Straße alarmiert. Einsatzstichwort lautete Verkehrsunfall. Vor Ort stellte sich die Situation so dar, dass ein Pkw, in Form eines Transporters, in den Seitengraben geriet und dort zum stehen kam. Nach Rücksprache mit der Polizei und dem Rettungsdienst war hier kein weiterer Einsatz der Feuerwehr notwendig, so dass der Einsatz beendet werden konnte.

