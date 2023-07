Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen

Olfener flüchtet vor der Polizei

Coesfeld (ots)

Polizisten hielten am 29.07.2023, gegen 03.00 Uhr, einen 20-jährigen Autofahrer aus Olfen in Olfen, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, an. Der 20-Jährige jedoch stoppte zwar sein Auto, stieg aber unvermittelt aus und lief zu Fuß vor der Polizei davon. Einige Zeit später trafen Polizisten den flüchtigen Fahrer in der Nähe der Innenstadt in Olfen an. Dieser stellte sich auch als Halter des Autos heraus. Der Olfener stritt ab der flüchtige Fahrer zu sein, wurde aber zweifelsfrei von den Polizisten wiedererkannt.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv.

Die Beamten nahmen ihn zwecks Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache in Lüdinghausen. Dabei fanden sie die Autoschlüssel in seiner Hosentasche.

Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur Ausnüchterung untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

