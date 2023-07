Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Motorradfahrer missachtet Stopp-Signale

Coesfeld (ots)

Weil ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Münster am Sonntag (30.07.23) über eine Rot zeigende Ampel an der Kreuzung Mühlenweg fuhr, wollte eine Streifenwagenbesatzung diesen stoppen. Auch in der Folge stoppte der Mann nicht an einer Rot zeigenden Ampel. Als die Polizisten ihm gegen 3 Uhr Stopp-Signale gaben, missachtete der diese. An de Kohdränk geriet der Münsteraner ins Rutschen und stürzte. Er blieb unverletzt. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest war positiv. Auf der Wache entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten dem Münsteraner die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

