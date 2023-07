Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Fahrzeuge beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben von Freitag (28.07.23) bis Sonntag (30.07.23) in Dülmen mehrere Fahrzeuge beschädigt. An der Spinnerei warfen die Täter die Heckscheibe eines Autos ein und brachen einen Heckscheibenwischer ab. Zeugen berichteten von einer Gruppe Jugendlicher, die durch die Straße lief. Einer von ihnen schmiss eine Flasche in Richtung der Fahrzeugscheibe.

Auch an der Friedrich-Ruin-Straße machte ein Jugendlicher Ärger. Er beleidigte eine Frau und spuckte einen Mann an. Auch habe dieser Eier gegen Fenster einer Wohnung geworfen.

Am Kreuzweg verbog jemand den Heckscheibenwischer eines Autos. Ein Zeuge beobachtete auch hier einen Jugendlichen bei der Tat.

An der Daruper Straße in Buldern beschädigten Unbekannte das Dachfenster eines Autos. Einen defekten Reifen stellte der Besitzer eines Wohnmobils an der Coesfelder Straße fest. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Sie prüft einen Zusammenhang der Taten.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell