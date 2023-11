Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Windböen sorgen für Einsatz der Ortsfeuerwehr Wehdel: L143 blockiert

Am Freitag, den 24. November 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Wehdel um 15:08 Uhr auf die Wesermünder Straße alarmiert. Eine Birke stürzte hier, aufgrund der starken Windböen, auf die Fahrbahn und blockierte so den Ortsausgang in Fahrtrichtung Wehdel. Die L143 war somit blockiert. Innerhalb kürzester Zeit zersägte die Feuerwehr den Baum und konnte die Straße nach abschließender Reinigung wieder für den Verkehr freigeben.

