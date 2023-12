Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ausgeschlossen - Kind allein im Haus

Schiffdorf-Wehdel (ots)

In den Morgenstunden, des 18. Dezember 2023, wurden um 8:18 Uhr die Feuerwehren Wehdel, Geestenseth und Altluneberg in die Grovestraße nach Wehdel alarmiert. Kurz zuvor fiel in einem Einfamilienhaus die Tür zu, wodurch sich eine Person aus dem Wohnhaus ausschloss. Das Tragische: In dem Einfamilienhaus befand sich ein zweijähriges Kind, ohne Aufsicht. Nach Ankunft der Feuerwehr konnte zügig die Tür gewaltfrei geöffnet werden und der Elternteil nach dem Kleinkind schauen. Weder das Kind noch sonst jemand, kam zu Schaden und so konnte der Einsatz nach ca. 45 Minuten wieder beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell