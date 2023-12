Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Steigendes Grundwasser sorgt für Feuerwehreinsatz

Bild-Infos

Download

Schiffdorf (ots)

In den Morgenstunden des 25. Dezember 2023 - dem ersten Weihnachtsfeiertag - wurden die ehrenamtlichen Feuerwehrleute aus Schiffdorf gegen 09:35 Uhr in die Ostdeutsche Straße nach Schiffdorf alarmiert. In einem Wohnhaus kam es zu Überflutungen im Keller, aufgrund des steigenden Grundwassers. Die Feuerwehr pumpte hier das Wasser - soweit wie möglich - ab und konnte nach ca. zwei Stunden den Einsatz beenden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell